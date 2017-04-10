Шоколадки, алкоголь и фастфуд: ТОП продуктов, которые усугубляют депрессию

Вчера, 15:18

Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы

Избавляйтесь от плохого самочувствия правильно. Фото: pixabay
Избавляйтесь от плохого самочувствия правильно. Фото: pixabay

Чтобы избавиться от стресса и подавленного настроение многие прибегают к заеданию своих проблем или употреблению алкоголя. Но, на самом же деле это дает только временный эффект, после чего настроение становится еще хуже.

Об этом рассказала нью-йоркский диетолог Керри Глассман.

Она назвала пять популярных продуктов, которые не помогают справиться с депрессией, передает "Новое время".

Сладости

Как утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает – эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.

Энергетические напитки

С помощью таких напитков люди пытаются избавиться от подавленности и найти в себе энергию для работы. По словам диетолога, энергетики совершенно не помогают в таком случае. Смесь кофеина и сахара негативно влияет на уровень сахара в крови из-за чего организм испытывает стресс. Таким образом, ухудшается эмоциональное состояние.

Алкоголь

Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Как объясняет Глассман, алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. Может поначалу это поможет избавиться от негативных эмоций, но с выходом алкоголя из организма симптомы будут только усугубляться.

Сладкие газированные напитки

Одним из основных ингредиентов таких напитков – искусственный подсластитель аспартам.  Ранее ученые обнаружили, что он приводит к значительному ухудшению настроения, поскольку блокирует выработку серотонина – гормона счастья. Также, аспартам часто становится причиной головной боли и тревожности.

Фастфуд

Как рассказывает диетолог, при плохом настроении людей часто тянет к нездоровой пище. Употребление фастфуда, к сожалению, совершенно не помогает поднять настроение. Напротив, он перегружает организм солью и жирами, которые вредят микрофлоре кишечника из-за чего возникает подавленность и депрессия. 
продукты, алкоголь, напитки, стресс, организм, настроение, эмоции, фастфуд, печенье, диетолог

Вы сейчас просматриваете новость "Шоколадки, алкоголь и фастфуд: ТОП продуктов, которые усугубляют депрессию". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

В Крым не пускают продукты и животных. Фото: zn.ua

"Украинские" дикобраз и мартышка устроили переполох на границе Крыма

5 Апреля, 10:02

На полуостров вновь не пустили продукты и животных с материка

Украина

Собираем пасхальную корзину: существенно сэкономить на покупках помогут ценники с пометкой "Товар тижня"

6 Апреля, 09:00

Харьков

В Харьковскую область везли контрабанду из РФ. Фото: СБУ

В Харьковской области ликвидировали канал поставок российской еды

6 Апреля, 11:41

Продукты завозили в обход пунктов таможенного контроля

Крым

В Крыму растут цены. Фото: kramatorsk2.info

В Крыму бьют тревогу из-за высоких цен

6 Апреля, 12:06

Жизнь на полуострове продолжает неуклонно дорожать

Донбасс

Штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям на Донбассе

6 Апреля, 18:05

Пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям выдали более 11 миллионов 700 продуктовых наборов

Диеты и фитнес

Движение, правильное питание и правильные мысли - залог успеха. Фото: pixabay

Как привести себя в форму к лету: советы эксперта

7 Апреля, 13:11

Здоровое и красивое тело – это не только питание и физическая активность, а и внутреннее спокойствие

Экономика

Продукты могут вырасти в цене. Все фото: Pixabay

К Пасхе в Украине могут заметно подорожать продукты

8 Апреля, 08:16

Сильнее всего цены, как и каждый год, подскочат на мясо и яйца

Экономика

Во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе

9 Апреля, 08:04

Стоимость пикника в этом году снизилась из-за мяса и шампуров. Дороже всего пикник обойдется в Харьковской области, а бюджетно можно погулять на Львовщине

Общество

Пасхальная корзина. Фото: pixabay

Пасха 2017: как правильно собрать корзину

Вчера, 04:14

Яйца символизируют победу жизни над смертью, кулич – тело Христа и полноту жизни, пасха – райскую жизнь, соль – связь Бога с народом, достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа

Здоровье

Омега-3 – важнейший компонент здоровой иммунной системы ребенка. Фото: pixabay

Как улучшить умственное развитие ребенка: советы экспертов

Вчера, 13:52

Исследователи Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины три месяца наблюдали за рационом питания 69 учеников вторых классов обычного киевского лицея

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования