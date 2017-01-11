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Слишком медленная полицейская погоня удивила миллионы зрителей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/22_main.1484071127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/22_tn.1484071127.jpg Общество Странная погоня в Лос-Анджелесе длилась полтора часа и окончилась поздней ночью

Слишком медленная полицейская погоня удивила миллионы зрителей (видео)

Сегодня, 07:45

Странная погоня в Лос-Анджелесе длилась полтора часа и окончилась поздней ночью

Полицейские догоняют мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Кадр из видео
Полицейские догоняют мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Кадр из видео

Онлайн-трансляцией полицейской погони в Лос-Анджелесе заинтересовала миллионы пользователей Facebook, который застыли перед мониторами, наблюдая прямую трансляцию на странице CBS Los Angeles.

Погоня привлекла внимание огромного количества пользователей из-за того, что она была очень необычной – вместо стремительной погони за преступников, партульные машины еле двигались.

В результате, погоня длилась полтора часа и окончилась поздней ночью. В подписи к видеоролику указано, что полицейские пытались поймать мужчину, которого подозревают в покушении на убийство.

Но преступник то ускорялся, то замедлялся, а полицейские автомобили, которых было более 10 ехали в его ритме.

Примечательно, что меньше чем за стуки трансляция собрала более 4 миллионов просмотров.
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"Сегодня"

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