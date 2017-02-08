Собаки любят воду: таксы в душе покорили Facebook

Сегодня, 13:44

Милый видеоролик собрал всего за несколько дней более 9,5 миллионов просмотров

Таксы наслаждаются душем. Кадр из видео
Таксы наслаждаются душем. Кадр из видео

Собаки любят купаться, нырять или просто играться с водой. Зачастую контакт с водой делает их еще более милыми, игривыми и задорными.

В Facebook появился забавный видеоролик с двумя таксами в главной роли.

Мокрые животные стоят в душе и просто наслаждаются потоком воды сверху. При этом один пес еще и успевает ловить воду языком.

Милый видеоролик пришелся по душе пользователям соцсети и собрал всего за несколько дней более 9,5 миллионов просмотров.

Тем временем другой пес сделал себе массаж с помощью сумки с бахромой.
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"Сегодня"

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