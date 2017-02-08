Собаки любят воду: таксы в душе покорили Facebook
Милый видеоролик собрал всего за несколько дней более 9,5 миллионов просмотров
Собаки любят купаться, нырять или просто играться с водой. Зачастую контакт с водой делает их еще более милыми, игривыми и задорными.
В Facebook появился забавный видеоролик с двумя таксами в главной роли.
Мокрые животные стоят в душе и просто наслаждаются потоком воды сверху. При этом один пес еще и успевает ловить воду языком.
Милый видеоролик пришелся по душе пользователям соцсети и собрал всего за несколько дней более 9,5 миллионов просмотров.
Тем временем другой пес сделал себе массаж с помощью сумки с бахромой.
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