Сотрудницы украинских шахт и энергокомпаний снялись в фотопроекте ко Дню Независимости

Такую концентрацию красивых женщин на одном квадратном метре можно встретить разве что на конкурсах красоты. Тем приятнее находиться в этой комнате, потому что здесь собрались вовсе не профессиональные модели, а обычные украинские женщины. Причем, когда узнаешь профессию каждой из них, возникает легкое недоумение – как такие милые и хрупкие создания могут работать в одной из самых суровых отраслей – энергетике?!

На часах 2:30 ночи. Суббота. И, в то время, пока весь город спит, я еду на работу. Подняться так рано (или поздно) можно только в двух случаях – ты очень сильно любишь свою работу или настолько заинтригован предстоящим мероприятием, что в тебе просыпается дух авантюризма.

К трем часам ночи в студию визажиста съезжаются девочки. Сонные и оттого еще более трогательные. "Никакого кофе и завтрака! – строго командует визажист. – Испортите макияж!". Всего через пару часов они будут выпархивать отсюда по очереди ослепительно красивыми. Время ехать в музей Пирогово. У проекта важная задача – нужно успеть застать рассвет и сделать кадры в самом красивом освещении.

Первой перед вспышками фотографа предстает Татьяна Николенко, специалист производственно-технической службы ДТЭК Киевэнерго. Невероятно красивая и обаятельная девушка, при взгляде на которую уж точно не возникает ассоциации "Она наверняка инженер!". При этом сама Таня со сногсшибательной улыбкой поражает всех присутствующих признанием: "Я люблю свою профессию и коллектив. 9 июля, кстати, было ровно 10 лет как я работаю на станции ТЭЦ-5". После чего оказывается, что сочетать в себе несочетаемое вполне реально и Таня яркий тому пример. В свободное время она еще и плавает на байдарках, изготавливает букеты из конфет, занимается в тренажерном зале и не представляет своей жизни без путешествий. А на работе – все серьезно, ведь главная задача Тани – следить за организацией работ и контролировать затраты на эксплуатационные материалы.

"А я вот никогда не участвовала в профессиональных фотосессиях и просто в восторге от этого", – говорит мне заговорщицким шепотом другая участница проекта Даша Шаповалова из ДТЭК Ладыжинской ТЭС.

"Еще бы!" – думаю я, наблюдая, как перед этим фотограф укладывал Таню на землю, подкладывая ей под голову ее же босоножки, чтобы лицо лучше смотрелось в кадре. Картина со стороны была вообще впечатляющая: на земле лежит Даша, над ней с объективом в руках нависла фотограф, рядом ассистент со светоотражателем, а на дереве – еще один фотограф, который снимает бекстейдж. Даша, к слову, профессионально занимается настольным теннисом и является чемпионом многих соревнований.

Тем временем водитель привозит самых младших участниц фотосессии – Злата и Милана приехали с мамой Людмилой Голенко, которая работает на шахтоуправлении ДТЭК Днепровское в Павлограде. Малышкам решили дать поспать подольше и поэтому они появляются уже ближе к десяти утра. Немного стесняются и пока еще не совсем понимают, что им нужно делать. Но проходит буквально пару минут и они уже весело бегают с мамой босиком по траве и совершенно профессионально позируют для камеры. "Жаль, с нами братика нет", – сокрушается Милана. Мама Людмила смеется и напоминает ей, что фотосессия только для девочек.

Все происходящее больше напоминает не рабочий проект, а веселый девичник с переодеваниями, шутками и морем смеха. И с каждой минутой становится все более удивительно, что все эти милые, воздушные, красивые женщины могут быть строгими, настойчивыми и возможно даже жесткими в принятии профессиональных решений. А ведь так оно, скорее всего, и есть, учитывая, что именно от них сегодня зависит энергетическая безопасность нашей страны. И именно эти женщины – машинисты, инженеры, статисты, курьеры, специалисты отделов продаж – каждый день работают над тем, чтобы в доме каждого украинца были свет и тепло.

"Идея организовать этот проект именно в таком ракурсе пришла к нам давно, – делится и.о. директора по коммуникациям ДТЭК Энерго Ирина Милютина. – Мы хотели показать, что украинские женщины, как и наша страна, умеют быть одновременно мягкими и стойкими, красивыми и сильными, добрыми и настойчивыми. Все женщины Украины наделены этими качествами. Но что самое главное в контексте приближающегося праздника Дня Независимости – женщины ДТЭК из разных уголков нашей страны каждый день работают над тем, чтобы наша Украина стала энергонезависимой".

Солнце уже практически в зените. Через пару часов девушек ждут поезда в свои города, где они снова приступят к своим важным обязанностям. Но расходиться почему-то не хочется. Я спрашиваю у фотографа проекта Анастасии Водченко, как ей сегодняшняя фотосъемка, ей уж точно есть с чем сравнивать.

"Работать сегодня было одно удовольствие. Люблю людей, когда они знают, чего хотят и работают в команде. Съемка прошла на одном дыхании, все были вдохновлены общей идеей – Независимость и Украина. К тому же, каждая девушка красива и хороша по-своему, и каждая уникальна. Я думаю, что это будет видно по каждому снимку", – сказала Анастасия Водченко.