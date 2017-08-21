Стало известно, сколько украинцев оформили загранпаспорта с начала года

За этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях

С начала этого года было оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в Государственной миграционной службе.

"С начала этого года по состоянию на 15.08.2017 оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что в расчете на один рабочий день составляет 14 971 паспорт", – говорится в ответе на запрос.

В ГМС отметили, что за этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным опроса, почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта.