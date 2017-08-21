Стало известно, сколько украинцев оформили загранпаспорта с начала года

Сегодня, 05:44

За этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях

Загранпаспорт. Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Загранпаспорт. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С начала этого года было оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в Государственной миграционной службе.

"С начала этого года по состоянию на 15.08.2017 оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что в расчете на один рабочий день составляет 14 971 паспорт", – говорится в ответе на запрос.

В ГМС отметили, что за этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным опроса, почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта.
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