Стало известно, сколько украинцев оформили загранпаспорта с начала года
За этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях
С начала этого года было оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в Государственной миграционной службе.
"С начала этого года по состоянию на 15.08.2017 оформлено 2 290 595 паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что в расчете на один рабочий день составляет 14 971 паспорт", – говорится в ответе на запрос.
В ГМС отметили, что за этот период в оформлении загранпаспорта было отказано в 578 случаях.
Напомним, ранее сообщалось, что, по данным опроса, почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта.
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