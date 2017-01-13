Старый Новый год и Щедрый Вечер: приметы и запреты праздника
На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол. Считается, что чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год
С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.
Сегодня также празднуют Щедрый Вечер. У праздника есть свои правила, традиции, приметы и даже запреты.
Что можно делать в Щедрый Вечер и от чего стоит удержаться, разбирался сайт Сегодня.ua:
- Не произносите в этот день слово "тринадцать".
- В эти дни нельзя ссориться. Даже, наоборот, на Старый Новый год принято было мириться, чтобы год провести в мире.
- 14 января запрещается считать мелочь, потому что потом весь год будете лить слезы.
- На Старый Новый год и в Щедрый Вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.
- Нельзя выносить мусор 14 января, иначе вынесете с ним и свое счастье.
- На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол: приготовить щедрую кутью, колбасы, мясные и рыбные блюда. Считается, что чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год.
- 14 января принято посевать, щедровать и ходить в гости.
- Добрым знаком принято считать, если первым в дом заходил мужчина.
Приметы Старого Нового года и Щедрого Вечера
- Если в ночь ветер дует с юга – год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – жди урожая фруктов.
- Если на улице тепло, то лето будет с дождями, если идет мокрый снег, то следует ждать хорошего урожая.
- Если солнце взойдет высоко, год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай.
- Если на Мелании оттепель, ждите теплого лета.
Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.
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