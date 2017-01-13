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Старый Новый год и Щедрый Вечер: приметы и запреты праздника http://www.segodnya.ua/img/article/7879/50_main.1484307404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/50_tn.1484307404.jpg Общество На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол. Считается, что чем щедрее накрыт стол  и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год

Старый Новый год и Щедрый Вечер: приметы и запреты праздника

Сегодня, 13:33

На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол. Считается, что чем щедрее накрыт стол  и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год

Чем больше гостей на праздники к вам пришло - тем лучше будет прожит год. Фото: telegraf.com.ua
Чем больше гостей на праздники к вам пришло - тем лучше будет прожит год. Фото: telegraf.com.ua

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

Сегодня также празднуют Щедрый Вечер. У праздника есть свои правила, традиции, приметы и даже запреты.

Что можно делать в Щедрый Вечер и от чего стоит удержаться, разбирался сайт Сегодня.ua:

  • Не произносите в этот день слово "тринадцать".
  • В эти дни нельзя ссориться. Даже, наоборот, на Старый Новый год принято было мириться, чтобы год провести в мире.
  • 14 января запрещается считать мелочь, потому что потом весь год будете лить слезы.
  • На Старый Новый год и в Щедрый Вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.
  • Нельзя выносить мусор 14 января, иначе вынесете с ним и свое счастье.
  • На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол: приготовить щедрую кутью, колбасы, мясные и рыбные блюда. Считается, что чем щедрее накрыт стол  и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год. 
  • 14 января принято посевать, щедровать и ходить в гости.
  • Добрым знаком принято считать, если первым в дом заходил мужчина.

Приметы Старого Нового года и Щедрого Вечера

  1. Если в ночь ветер дует с юга – год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – жди урожая фруктов. 
  2. Если на улице тепло, то лето будет с дождями, если идет мокрый снег, то следует ждать хорошего урожая.
  3. Если солнце взойдет высоко, год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай.
  4. Если на Мелании оттепель, ждите теплого лета.

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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