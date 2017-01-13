Старый Новый год и Щедрый Вечер: приметы и запреты праздника

На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол. Считается, что чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

Сегодня также празднуют Щедрый Вечер. У праздника есть свои правила, традиции, приметы и даже запреты.

Что можно делать в Щедрый Вечер и от чего стоит удержаться, разбирался сайт Сегодня.ua:

Не произносите в этот день слово "тринадцать".

В эти дни нельзя ссориться. Даже, наоборот, на Старый Новый год принято было мириться, чтобы год провести в мире.

14 января запрещается считать мелочь, потому что потом весь год будете лить слезы.

На Старый Новый год и в Щедрый Вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.

Нельзя выносить мусор 14 января, иначе вынесете с ним и свое счастье.

На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол: приготовить щедрую кутью, колбасы, мясные и рыбные блюда. Считается, что чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло – тем лучше будет прожит год.

14 января принято посевать, щедровать и ходить в гости.

Добрым знаком принято считать, если первым в дом заходил мужчина.

Приметы Старого Нового года и Щедрого Вечера

Если в ночь ветер дует с юга – год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – жди урожая фруктов. Если на улице тепло, то лето будет с дождями, если идет мокрый снег, то следует ждать хорошего урожая. Если солнце взойдет высоко, год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай. Если на Мелании оттепель, ждите теплого лета.

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.