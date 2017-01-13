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Старый Новый год: ТОП-5 популярных посевалок http://www.segodnya.ua/img/article/7880/31_main.1484314559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/31_tn.1484314559.jpg Общество Во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном

Старый Новый год: ТОП-5 популярных посевалок

Сегодня, 04:19

Во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном

Старый Новый год 2017. Традиции Старого нового года. Фото: nikopol.net.ua
Старый Новый год 2017. Традиции Старого нового года. Фото: nikopol.net.ua

Утром 14 января, на Старый Новый год, принято ходить в гости и посевать. По традиции посевать должны мужчины, а во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном. Оно символизирует хороший урожай.

Сейчас также принято добавлять к зерну монетки и сладости, чтобы хозяева жили в достатке.

Сайт Сегодня.ua собрал ТОП-5 лучших украинских посевалок:

***

Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

***

Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.

***

Сієм вам від вашого порога, 
Щоб завжди була вам щаслива дорога! 
Сієм вам від вашого віконця, 
Щоб завжди сіяло яскраво сонце! 
Сієм вам по всій оселі, 
Щоб завжди ви були в ній веселі! 
Сієм, сієм, посіваєм, 
З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця, 
на новий рік, щоб краще родило як торік, 
Коноплі під стелю, а льон по коліна, 
Щоб у вас хрещених головка не боліла. 
будьте здорові з Новим роком.

***

Сієм, сієм, посіваєм, 
Щастя-долі вам бажаєм! 
У щасливій вашій хаті, 
Щоб ви всі були багаті, 
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі, 
Щоб були у вас ковбаси, 
Молоко і сало, й м'ясо, 
І млинці, і пиріжки, 
І пухнасті пампушки. 
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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