Старый Новый год: ТОП-5 популярных посевалок
Во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном
Утром 14 января, на Старый Новый год, принято ходить в гости и посевать. По традиции посевать должны мужчины, а во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном. Оно символизирует хороший урожай.
Сейчас также принято добавлять к зерну монетки и сладости, чтобы хозяева жили в достатке.
Сайт Сегодня.ua собрал ТОП-5 лучших украинских посевалок:
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,
на новий рік, щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас хрещених головка не боліла.
будьте здорові з Новим роком.
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.
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