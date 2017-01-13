Старый Новый год: ТОП-5 популярных посевалок

Утром 14 января, на Старый Новый год, принято ходить в гости и посевать. По традиции посевать должны мужчины, а во время исполнения посевалок хозяев дома и само жилье нужно обсыпать зерном. Оно символизирует хороший урожай.

Сейчас также принято добавлять к зерну монетки и сладости, чтобы хозяева жили в достатке.

Сайт Сегодня.ua собрал ТОП-5 лучших украинских посевалок:

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Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,

на новий рік, щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас хрещених головка не боліла.

будьте здорові з Новим роком.

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.