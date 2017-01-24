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Страшная шутка: девочка из ужастика "Звонок" жестко разыграла посетителей магазина (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/30_main.1485257165.png http://www.segodnya.ua/img/article/7912/30_tn.1485257165.png Общество Видеоролик всего за сутки собрал более 878 тысяч просмотров

Страшная шутка: девочка из ужастика "Звонок" жестко разыграла посетителей магазина (видео)

Сегодня, 13:39

Видеоролик всего за сутки собрал более 878 тысяч просмотров


Кинокомпания Paramount Pictures решила в необычный способ прорекламировать свой фильм – ужастик "Звонки", который должен выйти на экраны 1 февраля 2017 года.

В компании решили устроить розыгрыш с участием главной героини страшилки – маленькой девочки в длинной ночнушке и длинными волосами.

В одном из магазином бытовой техники устроили розыгрыш, спрятав актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров.

Затем в момент, когда покупатели подходили и интересовались телевизорами, девочка выходила якобы из телевизора и сильно пугала всех вокруг.
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Источник:

"Сегодня"

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