Страшная шутка: девочка из ужастика "Звонок" жестко разыграла посетителей магазина (видео)

Видеоролик всего за сутки собрал более 878 тысяч просмотров

Кинокомпания Paramount Pictures решила в необычный способ прорекламировать свой фильм – ужастик "Звонки", который должен выйти на экраны 1 февраля 2017 года.

В компании решили устроить розыгрыш с участием главной героини страшилки – маленькой девочки в длинной ночнушке и длинными волосами.

В одном из магазином бытовой техники устроили розыгрыш, спрятав актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров.

Затем в момент, когда покупатели подходили и интересовались телевизорами, девочка выходила якобы из телевизора и сильно пугала всех вокруг.