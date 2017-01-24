Страшная шутка: девочка из ужастика "Звонок" жестко разыграла посетителей магазина (видео)
Видеоролик всего за сутки собрал более 878 тысяч просмотров
Кинокомпания Paramount Pictures решила в необычный способ прорекламировать свой фильм – ужастик "Звонки", который должен выйти на экраны 1 февраля 2017 года.
В компании решили устроить розыгрыш с участием главной героини страшилки – маленькой девочки в длинной ночнушке и длинными волосами.
В одном из магазином бытовой техники устроили розыгрыш, спрятав актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров.
Затем в момент, когда покупатели подходили и интересовались телевизорами, девочка выходила якобы из телевизора и сильно пугала всех вокруг.
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