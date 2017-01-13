ТОП-5 известных щедровки на Щедрый Вечер

Утром Старого Нового года принято ходить засевать. Только делать это должны мужчины

Сегодня, 13 января, вечер накануне Старого Нового года, который называют "щедрым".

Щедровать ходят девочки и девушки. Заучив щедровки они ходят по домам и поздравляют всех с праздником.

Сайт Сегодня.ua составил ТОП-5 известных украинских щедровок на Щедрый вечер:

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

Прилетіла щедрівочка,

Сіла собі край оконця:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.

Там корови отелились,

Два бичечки народились.

Вони гарні й прехороші,

Як виростуть, будуть гроші.

Добрий вечір!

***

Ой сивая тая зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж тя щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров'ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

Утром Старого Нового года, 14 января, принято ходить засевать. Только делать это должны мужчины.

Ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как праздновать и какие есть обряды и традиции на Старый Новый год и Щедрый вечер.