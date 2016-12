Туристка устроила потасовку в торговом центре США (видео)

Туристка из Швейцарии подралась с сотрудницей магазина в торговом центре в американском городе Санрайз.

Видео с места происшествия выложил в Twitter местный радиоведущий Энди Слейтер.

Позже мужчина пояснил, что туристка захотела попасть в расположенный в ТЦ Sawgrass Mills обувной магазин, но он был уже закрыт. После того, как ее не впустили во внутрь, швейцарка начала кричать на сотрудников магазина.

