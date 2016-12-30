Туристка устроила потасовку в торговом центре США (видео)
Швейцарка захотела попасть в обувной магазин, но он был уже закрыт
Туристка из Швейцарии подралась с сотрудницей магазина в торговом центре в американском городе Санрайз.
Видео с места происшествия выложил в Twitter местный радиоведущий Энди Слейтер.
Позже мужчина пояснил, что туристка захотела попасть в расположенный в ТЦ Sawgrass Mills обувной магазин, но он был уже закрыт. После того, как ее не впустили во внутрь, швейцарка начала кричать на сотрудников магазина.
SLATER SCOOP: Fight, punches thrown at Sawgrass Mills Mall between tourist from Switzerland and store manager @SteveMadden. pic.twitter.com/BBmvK5fx6o— Andy Slater (@AndySlater) 28 декабря 2016 г.
В процессе перепалки она плеснула водой из бутылки в администратора, та в ответ ударила туристку. Сотрудники магазина разняли дерущихся женщин. Прибывшие полицейские заявили, что это нарушение порядка было незначительным, и не стали никого арестовывать.
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