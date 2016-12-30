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Туристка устроила потасовку в торговом центре США (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/87_main.1483110308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/87_tn.1483110308.jpg Общество Швейцарка захотела попасть в обувной магазин, но он был уже закрыт

Туристка устроила потасовку в торговом центре США (видео)

Сегодня, 17:42

Швейцарка захотела попасть в обувной магазин, но он был уже закрыт

Туристка хотела купить обувь. Кадр из видео
Туристка хотела купить обувь. Кадр из видео

Туристка из Швейцарии подралась с сотрудницей  магазина в торговом центре в американском городе Санрайз.

Видео с места происшествия выложил в Twitter местный радиоведущий Энди Слейтер.

Позже мужчина пояснил, что туристка захотела попасть в расположенный в ТЦ Sawgrass Mills обувной магазин, но он был уже закрыт. После того, как ее не впустили во внутрь, швейцарка начала кричать на сотрудников магазина.

В процессе перепалки она плеснула водой из бутылки в администратора, та в ответ ударила туристку. Сотрудники магазина разняли дерущихся женщин. Прибывшие полицейские заявили, что это нарушение порядка было незначительным, и не стали никого арестовывать. 
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Источник:

Lenta.ru

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