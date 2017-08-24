Убийца показал фото своей девушки за миг до того, как расстрелял и столкнул ее в пропасть

Жуткий инцидент произошел в американском штате Алабама во время прогулки двух молодых людей: 18-летний Джолли Каллан опубликовал в соцсетях несколько пугающих снимков, на которых запечатлена его 20-летняя подруга Лорен Баннер, стоящая на краю пропасти, – сообщает topnews.ru.

После того, как были сделаны эти снимки, Джолли Каллан произвел два выстрела в девушку, попав ей в затылок, потом между глаз. Затем он сбросил ее со скалы. Чтобы замести следы, он разместил из Instagram-аккаунта своей уже мертвой подруги те самые снимки на краю обрыва с невинными подписями.

Публикация от Loren Bunner (@lorendaniel) Авг 30 2015 в 10:13 PDT

Спустя некоторое время парень сам позвонил в полицию и сознался в содеянном. Бросившиеся на поиски правоохранители обнаружили тело девушки. Выяснилось, что Джолли решил отомстить Лорен за то, что она его бросила, но предложила остаться друзьями.

В итоге парню было предъявлено обвинение в убийстве. Его приговорили к 52 годам тюрьмы и штрафу 7 000 фунтов стерлингов.

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