Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Участники боев на Донбассе получили право на досрочную пенсию http://www.segodnya.ua/img/article/7855/30_main.1483531786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/30_tn.1483531786.jpg Общество Порошенко подписал изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – документ вступает в силу через месяц со дня его опубликования

Участники боев на Донбассе получили право на досрочную пенсию

Сегодня, 14:05

Порошенко подписал изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – документ вступает в силу через месяц со дня его опубликования

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции", сообщает пресс-служба главы государства в среду.

Документом вносятся изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в боях на Донбассе в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боях на Донбассе.

Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боевых действиях на Донбассе или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, также Порошенко подписал еще один важный для военнослужащих документ – Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".
закон, Донбасс, Порошенко, военные

Вы сейчас просматриваете новость "Участники боев на Донбассе получили право на досрочную пенсию". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Порошенко и военные. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Порошенко подписал важный для военнослужащих закон

Сегодня, 12:59

Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения

Политика

Порошенко и Дуда. Фото: ZN.ua

Порошенко рассказал о будущем польско-украинских отношений

Сегодня, 11:47

Президент выразил благодарность за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства

Политика

Порошенко встретился с украинскими военными. Фото: пресс-служба президента

Порошенко рассказал, благодаря чему армия перешла на профессиональную основу

1 Января, 11:42

Президент напомнил, что в 2016 году удалось привлечь на контракт в армию 70 тысяч человек

Политика

Порошенко съездил на Донбасс. Фото пресс-службы

Порошенко подарил пограничникам катер и 16 бронированных "Хаммеров"

31 Декабря 2016, 20:03

Президент принял участие в запуске системы раннего выявления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.