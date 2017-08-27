Ученые назвали массовую причину распада браков

Работа американских исследователей показала, что инициаторами финансовых конфликтов в семье чаще всего оказываются мужчины, которые считают жену расточительной

Американские ученые пришли к выводам, что финансовые конфликты играют ведущую роль в разладе отношений между супругами и распаде браков, причем, вне зависимости от уровня семейных доходов. Главной предпосылкой для таких конфликтов является расточительность женщин в браке, пишет Medikforum.ru.

Авторами проекта стали научные работники из Университета Бригама Янга и Университета Канзаса: в рамках своего расследования они проанализировали данные о 700 семей. Ученые констатировали, что наиболее частым поводом для недовольства со стороны супругов были финансовые претензии.

"90% женщин и 85% мужчин, участвовавших в исследовании, пожаловались на финансовые проблемы", – сообщили исследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что происходит с телом после расставания с любимым человеком: пять распространенных реакций организма

По словам специалистов, данная проблема оказалась присуща для отношений в парах как с высоким, так и с низким уровнями доходов и независимо от того, насколько активно тратились деньги.

Примечательно, что работа американских исследователей показала: инициаторами финансовых конфликтов чаще всего оказываются мужчины.

"Для мужчин основной причиной возникновения финансовых конфликтов оказывалось наличие жены, которую они считали расточительной. У женщин риск таких конфликтов сильнее всего повышался при наличии мужа, считавшего их расточительными", – сообщили ученые о выявленной ими закономерности.

Эксперты считают, что при вступлении в брак со своим партнером очень важно оговаривать вопросы траты денег из семейного бюджета.

В прошлом году проведенное в США исследование показало: зарабатывание больших денег разрушительно для брака, так как вынуждает людей чаще стремиться к социальным контактам вне семьи, а не внутри нее.