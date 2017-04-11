Ученые придумали необычный способ лечения рака с помощью сперматозоидов

Вчера, 10:40

Исследователи рассчитывают, что такой метод можно будет использовать для лечения рака женской репродуктивной системы

Ученые из Германии использовали сперматозоиды для лечения рака. Фото: pixabay
Ученые из Германии использовали сперматозоиды для лечения рака. Фото: pixabay

Чтобы доставить лекарство к раковой опухоли, не повредив здоровые клетки, немецкие ученые использовали сперматозоиды.

Исследование еще не прошло рецензирование, но с его текстом можно ознакомиться на сайте arXiv.org.

Отмечается, что ученые использовали способность сперматозоидов к передвижению в качестве движущей силы, поместив внутрь лекарственный препарат и заключив сперматозоиды в металлические оболочки, с помощью воздействия магнитным полем на которые задавали сперматозоидам направление. По достижении опухоли в оболочке разжимались специальные крепления, удерживавшие сперматозоид, и лекарство попадало внутрь опухоли.

Пока что эксперимент был поставлен только в лабораторных условиях, но исследователи рассчитывают, что такой метод можно будет использовать для лечения рака женской репродуктивной системы, к перемещению по которой сперматозоиды способны от природы.

Ученые уверены, что это позволит не только успешно доставлять препарат для химиотерапии к раковым клеткам, не нанося ущерба здоровым, но и избегать реакции иммунной системы, которая бы возникла при использовании для транспортировки лекарства, например, бактерий.
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