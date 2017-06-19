Ученые: Стресс в раннем детстве способствует развитию депрессий у взрослых

Сегодня, 18:01

Проблема вскрывается только после контакта с дополнительным стрессовым фактором

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Если человек пережил стресс в раннем детстве, это может повлиять на развитие депрессии во взрослом возрасте.  Об этом пишет The Hindustan Times, передает УНИАН

Ученые провели эксперимент с мышами. Оказалось, стресс в детстве приводил к изменениям на уровне экспрессии сотен генов в вентральной области головного мозга. В итоге мозг становился предрасположен к депрессии на всю оставшуюся жизнь.

Проблема вскрывается только после контакта с дополнительным стрессовым фактором. В организме есть переключатель генетических изменений – фактор транскрипции Otx2. При этом существует временное окно, когда организм особо чувствителен к внешним воздействиям. 

У мышей это было в районе 10-20 дня с момента рождения – у животных подавлялся Otx2 в вентральной области головного мозга. Хотя к взрослому возрасту уровень Otx2 восстанавливался, в геноме уже успели произойти важные изменения, которые оставались с животным в течение всей жизни. Также было установлено, что подавление Otx2 в детстве действительно приводило к повышенной чувствительности к стрессу во взрослом возрасте. 
депрессия, ученые, стресс, жизнь, организм, детство, взрослые

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые: Стресс в раннем детстве способствует развитию депрессий у взрослых ". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Утром необходимо задать правильный ритм и настроение на весь день. Фото: megaplan.ru

Как начать свой день максимально продуктивно

Сегодня, 04:39

Эксперты советуют помнить о трех методах, которые помогут вам ежедневно настраиваться на правильный лад  

Украина

Стрелявший в Адама Осмаева - в больнице после операции, фото Facebook Игоря Мосийчука

МВД уже провело допрос задержанного киллера, напавшего на Осмаева

Вчера, 20:44

Представитель МВД Украины отметил, что жизни задержанного киллера ничего не угрожает

Астрология

Овнам нужно навести порядок дома. Фото: tv.ua

Гороскоп на 18-24 июня: Близнецам нельзя выставлять напоказ интимную жизнь, а Водолеев ждет аврал на работе

Вчера, 08:05

Астролог Любовь Шехматова подготовила прогноз на неделю  

Наука и Технологии

В мозге нашли 11 измерений

Вчера, 06:06

Теперь ученым предстоит ответить на новые вопросы о том, как работают такие конструкции

Общество

Старайтесь не доводить дело до конфликта. Фото: gorod.lv

Как сделать семейную жизнь приятнее

Вчера, 05:54

Страх наказания заставляет человека отпираться от своей вины до последнего

Общество

Иллюстрация. Фото: pixabay.com

Жареная картошка опасна для жизни – ученые

Вчера, 04:02

Употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые выяснили, чем домашние животные опасны для человека

Вчера, 02:53

Каждый пятый владелец домашнего животного жалуется на неудобства, вызванные нахождением питомца в спальне в ночное время

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые назвали главную опасность употребления жареного картофеля

17 Июня, 13:38

Употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования