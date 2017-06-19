Ученые: Стресс в раннем детстве способствует развитию депрессий у взрослых

Если человек пережил стресс в раннем детстве, это может повлиять на развитие депрессии во взрослом возрасте. Об этом пишет The Hindustan Times, передает УНИАН.

Ученые провели эксперимент с мышами. Оказалось, стресс в детстве приводил к изменениям на уровне экспрессии сотен генов в вентральной области головного мозга. В итоге мозг становился предрасположен к депрессии на всю оставшуюся жизнь.

Проблема вскрывается только после контакта с дополнительным стрессовым фактором. В организме есть переключатель генетических изменений – фактор транскрипции Otx2. При этом существует временное окно, когда организм особо чувствителен к внешним воздействиям.

У мышей это было в районе 10-20 дня с момента рождения – у животных подавлялся Otx2 в вентральной области головного мозга. Хотя к взрослому возрасту уровень Otx2 восстанавливался, в геноме уже успели произойти важные изменения, которые оставались с животным в течение всей жизни. Также было установлено, что подавление Otx2 в детстве действительно приводило к повышенной чувствительности к стрессу во взрослом возрасте.