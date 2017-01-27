Удивительное явление: как красиво замерзает мыльный пузырь (видео)

Видеоролик всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз

Мороз умеет красиво рисовать узоры не только на окнах, но и на многих других вещах. Порой они могут быть совсем необычными.

В facebook появился видеоролик, на котором показано, как замерзает мыльный пузырь.

Большой прозрачный пузырь, лежа на снегу, постепенно превратился в ледяной шар с красивым узором.

Удивительное видео всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз.