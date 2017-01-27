Удивительное явление: как красиво замерзает мыльный пузырь (видео)
Видеоролик всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз
Мороз умеет красиво рисовать узоры не только на окнах, но и на многих других вещах. Порой они могут быть совсем необычными.
В facebook появился видеоролик, на котором показано, как замерзает мыльный пузырь.
Большой прозрачный пузырь, лежа на снегу, постепенно превратился в ледяной шар с красивым узором.
Удивительное видео всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз.
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