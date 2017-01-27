Удивительное явление: как красиво замерзает мыльный пузырь (видео)

Сегодня, 14:13

Видеоролик всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз

Мыльный пузырь замерз. Кадр из видео
Мыльный пузырь замерз. Кадр из видео

Мороз умеет красиво рисовать узоры не только на окнах, но и на многих других вещах. Порой они могут быть совсем необычными.

В facebook появился видеоролик, на котором показано, как замерзает мыльный пузырь.

Большой прозрачный пузырь, лежа на снегу, постепенно превратился в ледяной шар с красивым узором.

Удивительное видео всего за пять часом посмотрели уже более трех миллионов раз. 
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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