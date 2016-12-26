В Австралии 200-килограммовый морской котик попытался угнать машину (видео)
На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины
Полиция австралийского города Лонсестон была вынуждена снимать с одной из местных машин 200-килограммового морского котика, который был обнаружен в жилом районе, в 50 километрах от океана.
Каким образом животное оказалось так далеко от дома, неизвестно. Котик был спасен сотрудниками специальной службы, сообщает Mashable.
По словам местных жителей, сначала морского котика видели посреди шоссе, а затем на капоте одного из окрестных автомобилей. Впрочем, первая машина, на которую забрался обитатель океана, по всей видимости, показалась ему неудобной, поэтому он перелез на другую. На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины.
Незваный гость не пострадал и был возвращен в океан.
A 'sealed' driveway in #Launceston draws some unexpected attention from local residents. pic.twitter.com/EnNXVJdYzo— ABC News 24 (@ABCNews24) 26 декабря 2016 г.
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