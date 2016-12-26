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В Австралии 200-килограммовый морской котик попытался угнать машину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/5_main.1482757578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/5_tn.1482757578.jpg Общество На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины

В Австралии 200-килограммовый морской котик попытался угнать машину (видео)

Сегодня, 19:16

На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины

Морской котик. Фото: pixabay.com
Морской котик. Фото: pixabay.com

Полиция австралийского города Лонсестон была вынуждена снимать с одной из местных машин 200-килограммового морского котика, который был обнаружен в жилом районе, в 50 километрах от океана. 

Каким образом животное оказалось так далеко от дома, неизвестно. Котик был спасен сотрудниками специальной службы, сообщает Mashable.

По словам местных жителей, сначала морского котика видели посреди шоссе, а затем на капоте одного из окрестных автомобилей. Впрочем, первая машина, на которую забрался обитатель океана, по всей видимости, показалась ему неудобной, поэтому он перелез на другую. На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины.

Незваный гость не пострадал и был возвращен в океан.


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Источник:

Вести.Ru

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