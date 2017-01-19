В какой стране будет жить комфортнее всего в будущем

Наиболее пострадают Африка и Юго-Восточная Азия, а также северная и центральная части Латинской Америки

Мягкий климат в течение следующих 20 лет установится в северных и горных районах США, а также странах, располагающихся на Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной Азии и южных частях Латинской Америки и Океании.

Отмечается, что в этих регионах число дней с благоприятной погодой в среднем увеличится на 10-15 суток.

Об этом заявили американские геофизики, перечислив регионы и страны планеты, где из-за глобального потепления будут наиболее благоприятные условия для жизни человека.

Свое исследование они опубликовали в журнале Climatic Change, кратко о нем сообщает Принстонский университет.

Фото: Karin van der Wiel, Princeton University and NOAA

Под хорошими условиями для жизни ученые подразумевают температуру воздуха между 18 и 30 градусами Цельсия, температуру точки росы ниже 20 градусов Цельсия и среднесуточные осадки менее миллиметра.

Отмечается, что если в средних и северных широтах планеты климат улучшится, то в современных субтропических и тропических регионах станет влажнее и жарче. Наиболее пострадают Африка и Юго-Восточная Азия, а также северная и центральная части Латинской Америки, где к 2100 году будет на 15-50 дней с мягкой погодой меньше.

Прогнозирование климата будущего основано на анализе ежегодных изменений числа дней с мягкой погодой. Этот анализ проводился с 1986 по 2005 год.