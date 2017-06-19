В Мексике игуаны украли у парня кусок пиццы

Сегодня, 04:13

Одной из рептилий блюдо понравилось и она решила взять его с собой 


Видео: RM Videos

Забавный случай произошел в городе Плая-дель-Кармен (Мексика). Игуана украла у парня кусок пиццы, но насладиться им вдоволь так и не смогла, пишет НВ.

Первая игуана просто залезла на стол и откусила кусок пиццы. Автор оценил выбор рептилии, подтвердив, что "пицца на самом деле очень вкусная". Видимо, блюдо ей понравилось, ведь она решила взять его с собой.

Дальше в дело вступили другие игуаны, одна из которых оперативно подхватила выпавший кусок и перелезла с ним через забор.

Напомним, в Литве хитрая лиса украла ключи у водителя
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