В семьях с собаками рождаются более здоровые дети – ученые
У таких деток более высокие уровни двух штаммов кишечных бактерий, "связанных с уменьшением риска ожирения и аллергических заболеваний"
Женщины, которые во время беременности заводят дома собак, рожают здоровых детей. Об этом сообщили ученые из Университета Альберты в Канаде.
Согласно их данным, дети, рожденные в семьях с домашними животными, 70% из которых собаки, имеют более высокие уровни двух штаммов кишечных бактерий, "связанных с уменьшением риска ожирения и аллергических заболеваний", передает goodhousekeeping.com.
Примечательно, что даже если по возращению из роддома собаки не окажется дома по каким-либо причинам, ваш ребенок все еще может получить пользу от предродового контакта с животным.
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