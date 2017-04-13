В семьях с собаками рождаются более здоровые дети – ученые

У таких деток более высокие уровни двух штаммов кишечных бактерий, "связанных с уменьшением риска ожирения и аллергических заболеваний"

Женщины, которые во время беременности заводят дома собак, рожают здоровых детей. Об этом сообщили ученые из Университета Альберты в Канаде.

Согласно их данным, дети, рожденные в семьях с домашними животными, 70% из которых собаки, имеют более высокие уровни двух штаммов кишечных бактерий, "связанных с уменьшением риска ожирения и аллергических заболеваний", передает goodhousekeeping.com.

Примечательно, что даже если по возращению из роддома собаки не окажется дома по каким-либо причинам, ваш ребенок все еще может получить пользу от предродового контакта с животным.