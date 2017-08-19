В Украине празднуют Яблочный Спас: митрополит раздал подарки детям

Вчера, 23:11

Несколько сотен человек пришли в Киево-Печерскую Лавру, чтобы освятить новый урожай и принять участие в божественной литургии


Преображение Господне или второй Яблочный Спас сегодня отмечают православные христиане. Несколько сотен человек пришли в Киево-Печерскую Лавру, чтобы освятить новый урожай и принять участие в божественной литургии.

После службы предстоятель Украинской право-славной церкви митрополит Онуфрий встретился с детьми из семей переселенцев, и сиротами. Митрополит поздравил всех с праздником и вручил детям рюкзаки со школьными канцтоварами.

Яблочный Спас – один из главных праздников, которые отмечает православная церковь 19 августаОтмечают праздник Преображения православные христиане, римо-католики и приверженцы Армянской апостольской церкви, у которых он является одним из главных и самых любимых в народе. Он символизирует окончание лета и начало осенних похолоданий и дождей.
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