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В зоопарке Бердянска родилась милая лама Гуанако (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/29_main.1484910232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/29_tn.1484910232.jpg Общество Животное появилось на свет в начале января и уже довольно уверенно держится на ногах

В зоопарке Бердянска родилась милая лама Гуанако (видео)

Сегодня, 03:15

Животное появилось на свет в начале января и уже довольно уверенно держится на ногах


В зоопарке Бердянска родилась лама. Видео: соцсети / Бердянский зоопарк

В зоопарке Бердянска, что в Запорожской области, родилась милая лама Гуанако.

Об этом сообщили в группе зоопарка "Сафари" в соцсети, выложив видео с животным.

"А у нас опять пополнение! На этот раз в семье лам Гуанако. Познакомьтесь с нашей новорожденной малышкой. Она появилась на свет 8 января и как видите, уже довольно уверенно держится на ногах. С первыми теплыми деньками вы сможете сами увидеть ее вместе с мамой на прогулке. А пока соблюдаем режим и кушаем молочко", – отметили в зоопарке.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке пара камерунских овец стала родителями. На свет появился маленький ягненок мужского пола.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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