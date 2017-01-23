В зоопарке Бердянска родилась милая лама Гуанако (видео)

Животное появилось на свет в начале января и уже довольно уверенно держится на ногах

В зоопарке Бердянска, что в Запорожской области, родилась милая лама Гуанако.

Об этом сообщили в группе зоопарка "Сафари" в соцсети, выложив видео с животным.

"А у нас опять пополнение! На этот раз в семье лам Гуанако. Познакомьтесь с нашей новорожденной малышкой. Она появилась на свет 8 января и как видите, уже довольно уверенно держится на ногах. С первыми теплыми деньками вы сможете сами увидеть ее вместе с мамой на прогулке. А пока соблюдаем режим и кушаем молочко", – отметили в зоопарке.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке пара камерунских овец стала родителями. На свет появился маленький ягненок мужского пола.