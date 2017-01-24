Ведущий в прямом эфире поджег приглашенного гостя (видео)

Сегодня, 16:16

Эксперимент получился очень опасным, ведь пламя на блогере вспыхнуло моментально, но работники телеканала оперативно его потушили.


В Кувейте произошел странный эксперимент в прямом эфире. Телеведущий комедийного шоу на одном из местных телеканалов Яссем Раджаб в прямом эфире поджег приглашенного на передачу блогера, сообщает Al Arabiya.

По данным издания, Раджаб представил своего гостя как человека, который громче всех визжит в Instagram, и решил это наглядно продемонстрировать. Для этого парню связали за спиной руки и завязали глаза, после чего ведущий облил его горючей жидкостью и поджег.

Стоит отметить, что эксперимент получился очень опасным, ведь пламя на блогере вспыхнуло моментально, но работники телеканала оперативно его потушили.

В то же время телеведущий отметил, что поджог производился по взаимному согласию, а участника представления покрыли специальным защитным слоем. Al Arabiya отмечает, что поступок сотрудника канала вызвал резкую критику пользователей соцсетей.

Тем временем пес неожиданно отреагировал на видеозвонок от хозяина и стал звездой соцсети.
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