Вербное воскресенье 2017: что нельзя делать в этот день

Вчера, 07:42

Строго запрещается срывать вербу, которая растет возле кладбища

Вербное воскресенье. Фото: pixabay
Вербное воскресенье. Фото: pixabay

Сегодня, 9 апреля, отмечается Вербное воскресенье. Этот праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в разные дни. В 2017 году Пасха выпадает на 16 апреля, поэтому Вербное воскресенье приходится именно на 9 апреля.

В Верное воскресенье существуют не только обряды, традиции, но и определенные запреты.

Этот день хотя и считается праздником, но выпадает в Великий пост, поэтому не празднуется шумно. В Вербное воскресенье стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и увеселительных мероприятий.

Также в этот день не разрешается усердно работать, следует уделить больше внимания молитвам, а также размышлениям о собственной жизни.

В Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все блюда делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины, выпекают хлеб и печенье. В этот день пост немного послабляется и разрешается есть рыбу и выпить немного вина.

Считается также, что в этот день нельзя расчесывать волосы, чтобы не убавить здоровье и не навлечь неприятности.

По традиции, в Вербное воскресенье в церкви во время всенощной службы святят веточки вербы. Ее нужно заготовить заранее – накануне до рассвета. Строго запрещается срывать вербу, которая растет возле кладбища.

После того, как вербу освятят в церкви, ее приносят в дом и ставят возле иконы. Считается, что эта верба будет охранять дом от пожаров и несчастий, а хозяев – от болезней.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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