Вербное воскресенье в 2017 году: история праздника

Этот праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в разные дни

Вербная неделя — шестая неделя Великого поста. Заканчивается в Вербное воскресенье, после которого наступает Страстная неделя. Главные народные обряды недели связаны с вербой и выпадают на субботу и воскресенье.

Вербное воскресенье не имеет фиксированной даты и ежегодно празднуется в разные дни. В 2017 году Пасха выпадает на 16 апреля, поэтому Вербное воскресенье приходится на 9 апреля.

Согласно Священному Писанию, в Вербное воскресенье Сын Божий вошел в святой город Иерусалим. Поэтом в православной церкви этот день называется по-другому – Вход Господень в Иерусалим.

Местные жители, которые уже были наслышаны о чудесах исцеления, которыми прославился Иисус, встречали его, въезжающего в город на осле, как подобало встречать Мессию и правителя – застелили дорогу зелеными пальмовыми ветвями, пели песни и приветствовали криками: "Осанна!"

В Вербное воскресенье проводят всенощную службу, где святятся веточки вербы, за которыми нужно накануне сходить в лес до восхода солнца.

Отмечаете, что потом эти веточки обладали великой силой: они охраняли семью от несчастий, избавляли от болезней, порчи и сглаза, а дом – от пожаров и наводнений.

В Вербное воскресенье издавна сохранилась традиция: чтобы быть здоровыми, люди хлещут друг друга ветками вербы. Битье совершается обычно утром, после освящения вербы, у церкви или у дома и, как правило, с приговором:

Верба красна, бей до слез, будь здоров! (саратов.);

Не я б'ю, верба б'є / За тиждень — Великдень; / Будь великий, як верба, / А здоровий, як вода, / А богатий, як земля (Чернигов.);

Вярба б'е — не я б'ю; / За тыдзень — Вялікдзень. / Хвора у лес, на верас, / А здароўе у косці. / Будзь здароў, як вада, а расці, як вярба.

Чаще всего взрослые били ребятишек, "чтобы росли и были здоровы". С этой же целью повсюду хлестали скот.

Согласно церковному уставу, в субботу и воскресенье Вербной недели допускается послабление поста: в Лазареву субботу разрешается вкушение икры, а в Вербное воскресенье — рыбы, что определяло состав традиционного праздничного стола.

Вместе с тем, с Вербной неделей, особенно с последними ее днями, связано много примет на погоду и будущий урожай: "Если вербная неделя ветренная, с утренниками — то яровые хороши будут".

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