Видео со спасением маленького дельфина за час собрало два миллиона просмотров (видео)
Дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не мог
К маленьким животным невозможно остаться равнодушным. Тем более, если им очень нужна ваша помощь.
В facebook появился видеоролик со спасательной операцией маленького бенгальского дельфина.
На видео видно, что дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не может. Его увидел мужчина, который проходил рядом и взяв на руки, отнес обратно в воду.
Примечательно, что видеоролик меньше чем за час собрал более двух миллионов просмотров и восхваленных комментариев.
Тем временем большой кот удивил своей смышленостью и внимательностью.
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