Видео со спасением маленького дельфина за час собрало два миллиона просмотров (видео)

Дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не мог

К маленьким животным невозможно остаться равнодушным. Тем более, если им очень нужна ваша помощь.

В facebook появился видеоролик со спасательной операцией маленького бенгальского дельфина.

На видео видно, что дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не может. Его увидел мужчина, который проходил рядом и взяв на руки, отнес обратно в воду.

Примечательно, что видеоролик меньше чем за час собрал более двух миллионов просмотров и восхваленных комментариев.

Тем временем большой кот удивил своей смышленостью и внимательностью.