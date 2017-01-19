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Видео со спасением маленького дельфина за час собрало два миллиона просмотров (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/38_main.1484833250.png http://www.segodnya.ua/img/article/7898/38_tn.1484833250.png Общество Дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не мог

Видео со спасением маленького дельфина за час собрало два миллиона просмотров (видео)

Сегодня, 15:43

Дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не мог

Дельфина вернули в море. Кадр из видео
Дельфина вернули в море. Кадр из видео

К маленьким животным невозможно остаться равнодушным. Тем более, если им очень нужна ваша помощь.

В facebook появился видеоролик со спасательной операцией маленького бенгальского дельфина.

На видео видно, что дельфина выбросило на берег и самостоятельно вернуться в воду он не может. Его увидел мужчина, который проходил рядом и взяв на руки, отнес обратно в воду.

Примечательно, что видеоролик меньше чем за час собрал более двух миллионов просмотров и восхваленных комментариев.

Тем временем большой кот удивил своей смышленостью и внимательностью
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Источник:

"Сегодня"

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