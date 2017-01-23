Видео спасения собаки собакой потрясло пользователей Facebook (видео)

Трогательный видеоролик всего за несколько дней собрал более 9 миллионов просмотров

Дружба существует не только между людьми, а и между животными. Доказательством тому является видеоролик с необычной спасательной операцией собаки.

В Facebook появилось короткое видео, на котором запечатлено, как один пес помогает другому выбраться из воды на берег.

Черный пес побежал в воду за палкой, но схватив ее, потерял равновесие и его течением потянуло вниз по реке. Но, когда он проплывал мимо каменистого берега, то получил лапу поддержки.

Лабрадор молочного окраса схватился зубами за второй конец палки и вытащил черного собаку на берег.

Трогательный видеоролик потряс пользователей соцсети и всего за несколько дней собрал более 9 миллионов просмотров.