Видеохит: дикие лошади развлекались, скатываясь на спинах со склона горы

В парке рядом с мысом Тои, расположенном в префектуре Миядзаки на юге острова Кюсю в Японии, очевидцы засняли на видео табун диких лошадей, устроивших для себя необычное развлечение.

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Животные массово скатывались на спинах по склону поросшего травой холма, наслаждаясь происходящим.

В развлечении участвовали четыре взрослых лошади, за которыми наблюдал жеребенок, так и не решившийся присоединиться к веселью.

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Возможно, таким образом животные просто чесали спины или пытались отогнать досаждавших их мух, сообщает Daily Mail.

Данный вид лошадей относится к редкой породе мисаки-ума, который живет в префектуре Миядзаки и насчитывает всего несколько десятков голов. Они происходят от боевых лошадей, которые примерно 300 лет назад были отпущены на свободу и одичали. После второй мировой войны эта порода была признана в Японии национальным достояние.