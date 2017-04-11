Видеохит: прожорливый верблюд объел туристок в Техасе

Вчера, 18:21

Животное просунуло голову в открытое окно машины и сжевало бумажный пакет с едой


Американские туристки, посещавшие сафари-парк в штате Техас, сняли на видео встречу с верблюдом и страусом. Об этом сообщает UPI.

Животные преградили дорогу автомобилю, в котором ехали две женщины и девочка. Верблюд просунул голову в открытое окно и сжевал бумажный пакет с едой, который лежал возле водительского сиденья.

Женщины поспешили закрыть окна, чтобы не дать страусу повторить этот маневр. Как отмечает UPI, после этого птица начала клевать машину снаружи.

Ранее сообщалось, что на юго-западе индийского штата Раджастхан верблюд откусил голову своему хозяину.
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Источник:

Lenta.ru

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