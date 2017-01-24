Зачем женщинам нужны подруги

Мужчины лучшие слушатели, чем говоруны, а домашние животные никогда не ответят вам словами

Отсутствие друзей у человека очень показательно. Оно говорит о том, что в его жизни есть перекос, дисбаланс, огромное "слепое" пятно — называйте как хотите, пишет "Лиза".

Конечно, отсутствие друзей, как правило, замечательно поясняется и рационализируется – "я дружу со своим мужем и больше мне никто не нужен", "все мои друзья-мужчины", "для меня дочь — подруга, и мне ее хватает", "мои животные — мои лучшие друзья, а люди всегда предают и разочаровывают".

Но, во-первых, человек — существо социальное, нам необходимо общение, и это общение должно быть разным.

Да, с котиками и собачками можно разговаривать. Собаки в своем развитии по многим параметрам доходят даже до уровня развития ребенка 8 лет. Они способны вас понимать, чувствовать ваше настроение, запоминать и выполнять многие действия, обеспечить вам телесный контакт. Но. Собака никогда не ответит вам словами.

А ее "невербальные" ответы будут на уровне ответов 8-ми летнего ребенка. Вы готовы всю жизнь невербально общаться только с 8-ми летними детьми?

Во-вторых, у женщины в принципе большая, чем у мужчин, потребность облекать в слова все свои мысли и переживания.

Женщина произносит за день около 20 тыс. звуков, в то время, как мужчина обходится 7000.

Поэтому мужчины лучшие слушатели, чем говоруны. Кроме того, как бы мы не прекраснодушничали — "я не люблю шоппинг, я равнодушна к глянцу, это только для силиконовых дур", все женщины испытывают потребность поговорить и о помадах, и о кремах, и о новинках модной индустрии.

С кем об этом разговаривать? Даже самый остро влюбленный мужчина способен только выслушать это, но вряд ли даст качественную обратную связь.

А ведь есть еще такие важные темы, как отношения с мужчинами. С кем об этом говорить, не с мужчинами же?

Постоянное пребывание в дружеской зоне с мужчинами постепенно вытесняет из отношений зону эротическую.

Мужчина начинает смотреть на женщину как на друга, на "своего парня". С ней можно выпить пива, не стесняясь ругнуться, обсудить все на свете — и секс, и футбол, только вот беда — ее совсем не хочется. Не удивительно — как же можно хотеть своего лучшего друга?

Качественное женское общение одной женщине может дать только другая женщина.

Дружба с собственными детьми — отдельная тема.

Открытые, дружеские отношения между родителем и ребенком прекрасны, это говорит о здоровом контакте, близости, высоком уровне доверия, о том, что ребенок видит в родителе поддержку и принятие. Но такие отношения не могут быть равными в принципе, а значит — их нельзя назвать дружбой. В них все равно должна сохранятся разность позиций Родитель-Ребенок.

Мать может стать подругой для дочери, но дочь, даже взрослая, не может быть подругой для матери. Потому что в любом возрасте родитель есть для ребенка опорой, структурой, каркасом, который позволяет ребенку вырасти и выстроить свой собственный мир.

Какой опорой может быть мать, которая приходит к дочери, рассказывает, как ее бросил очередной кавалер и плачет у дочери на плече? Или отец, который ходит на тусовки с собственным сыном и вместе с ним флиртует с девушками, а еще и обсуждает свои сексуальные победы?

Для этого существуют ровесники. И если ты не умеешь строить отношения со своими ровесниками, но прекрасно справляешься с ровесниками своих детей, извини, но твое развитие идет сильно не по возрасту.

Разумеется, отказ от дружбы вообще или "замыкание" на одном человеке не происходит просто так.

За каждым отказом от общения стоит какой-то опыт предательства, боли и травмы.

Кому-то парень изменил с лучшей подругой, и обманутая женщина решает больше не иметь подруг. Кого-то подруга обошла в карьере. А кто-то в силу определенных жизненных обстоятельств вырос в мужской среде, женскую же считает враждебной, просто потому, что не умеет в ней быть. Кого-то так жестко предавали и мужчины, и женщины, что раз и навсегда он выбирает общаться только с животными.

В жизни все бывает. И мало кому удается провести жизнь в уютном коконе на облачке в райском саду.

Но каким бы негативным не был наш опыт, он не может служить причиной отказа от жизни вообще.

Учитесь дружить. Женская дружба необходима. И ее качество сильно меняется с возрастом.

Если в юности нас с подругами объединяет больше гонка за самцами, то в зрелости женская дружба открывает другие грани.

Она становится больше братством — сестринством, если хотите. Где можно получить и поддержку, и помощь, и внимание, и удовольствие от общения. Главное, чтобы вам нравились разные мужчины. Иначе дружба превратиться в соперничество.