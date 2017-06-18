Жареная картошка опасна для жизни – ученые

Употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти

Употребление жареного картофеля повышает риск преждевременной смерти, выяснила группа ученых из США, Италии, Испании и Великобритании. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition.

К подобным выводам исследователи пришли, наблюдая за 4400 добровольцами в течение восьми лет. За соответствующий период была зафиксирована смерть 236 пациентов.

Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам испытуемых и выяснили, что употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти.

Отмечается, что вареный или печеный картофель подобной угрозы не представляет.

Напомним, ранее британские исследователи заявили, что пища, которая покрывается в процессе жарки хрустящей корочкой, может оказать отрицательное влияние на организм.

По их данным, химикаты в такой еде могут вызвать рак. Больше всего вредных веществ в жареной картошке, чипсах и тостах.