Жареная картошка опасна для жизни – ученые

Вчера, 04:02

Употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти

Иллюстрация. Фото: pixabay.com
Иллюстрация. Фото: pixabay.com

Употребление жареного картофеля повышает риск преждевременной смерти, выяснила группа ученых из США, Италии, Испании и Великобритании. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Journal of Clinical Nutrition.

К подобным выводам исследователи пришли, наблюдая за 4400 добровольцами в течение восьми лет. За соответствующий период была зафиксирована смерть 236 пациентов.

Особое внимание ученые уделили пищевым привычкам испытуемых и выяснили, что употребление минимум двух порций жареной картошки в неделю удваивает риск преждевременной смерти.

Отмечается, что вареный или печеный картофель подобной угрозы не представляет.

Напомним, ранее британские исследователи заявили, что пища, которая покрывается в процессе жарки хрустящей корочкой, может оказать отрицательное влияние на организм.

По их данным, химикаты в такой еде могут вызвать рак. Больше всего вредных веществ в жареной картошке, чипсах и тостах.
смерть, ученые, картофель, организм, статья, исследователи, Жареная картошка

Вы сейчас просматриваете новость "Жареная картошка опасна для жизни – ученые". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Речная плотина в Японии. Фото: pixabay

Ученые признали речные плотины опасными

16 Июня, 13:13

Согласно расчетам экспертов, почти четверть населения Земли из-за строительства плотин испытывает нехватку водных ресурсов

Мир

6-летнего мальчика, которого насмерть сбила машина, признали пьяным. Фото: из открытых источников

В России признали пьяным шестилетнего ребенка, которого во дворе дома сбила машина

16 Июня, 09:32

В крови мальчика якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно бутылке водки

Диеты и фитнес

Бетаин, который входит в состав свеклы, помогает печени выводить токсины. Фото: pixabay

Как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне

16 Июня, 04:26

Волокна в белокочанной капусте выводят токсины и тяжелые металлы из организма. А кислоты, которые также входят в ее состав, улучшают микрофлору кишечника

Здоровье

Стоматологи думают, как защитить зубы. Фото: gdcare.ru

Ученые нашли действенный способ, как защитить зубы от кариеса

16 Июня, 02:57

По словам специалистов, олигомерный проантоцанидин есть во многих продуктах, однако особенном им богат экстракт виноградных косточек

Общество

Должны быть предприняты усилия, чтобы побуждать женщин репродуктивного возраста вести здоровый образ жизни. Фото: pixabay

У тучных женщин чаще рождаются дети с пороками развития – ученые

15 Июня, 17:04

В качестве причин ученые называют измененный гормональный фон, воспалительные процессы и неэффективную доставку питательных веществ ребенку через плаценту

Наука и Технологии

Иллюстрация к публикации: pixabay

Ученые обнаружили точное местонахождение восьмого чуда света

15 Июня, 16:19

Восьмое чудо света было разрушено в 1886 году в результате извержения вулкана Таравера

Запад

Мертвого охранника нашли возле очистных сооружений. Фото: bbc.com

В Тернополе нашли мертвым охранника агрофирмы

15 Июня, 14:28

Тело мужчины было обнаружено  на территории предприятия возле очистных сооружений

Украина

Фото: pixabay.com

В Украине от ботулизма погибли девять человек – Минздрав

15 Июня, 14:46

В стране есть огромные проблемы с наличием противоботулинической сыворотки, отметила замминистра

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования