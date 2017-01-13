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Животные обожают снег: белый медведь, слон и морские котики наслаждаются зимой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/23_main.1484313395.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/23_tn.1484313395.jpg Общество Видеоролик собрал более миллиона просмотров всего за несколько дней

Животные обожают снег: белый медведь, слон и морские котики наслаждаются зимой (видео)

Сегодня, 15:14

Видеоролик собрал более миллиона просмотров всего за несколько дней


Пока люди возмущаются из-за нерасчищенных от снега дорог, сильного мороза и призывают теплую весну, животные сполна наслаждаются зимней погодой.

В зоопарке Орегона животные устроили настоящий праздник в снегу.

Видеоролик был опубликован на Youtube и собрал более миллиона просмотров всего за несколько дней.

На видео видно, как наслаждаются пушистым снегом огромный белый медведь, морские котики и даже большой слон.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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