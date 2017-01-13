Животные обожают снег: белый медведь, слон и морские котики наслаждаются зимой (видео)

Видеоролик собрал более миллиона просмотров всего за несколько дней

Пока люди возмущаются из-за нерасчищенных от снега дорог, сильного мороза и призывают теплую весну, животные сполна наслаждаются зимней погодой.

В зоопарке Орегона животные устроили настоящий праздник в снегу.

Видеоролик был опубликован на Youtube и собрал более миллиона просмотров всего за несколько дней.

На видео видно, как наслаждаются пушистым снегом огромный белый медведь, морские котики и даже большой слон.