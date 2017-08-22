ФОТОФАКТ. Ученые второй век не могут разгадать таинственное явление в лесах

Этот феномен встречается у камфорных деревьев, эвкалипта и других растений в тропиках

Застенчивость кроны – феномен, который наблюдается у некоторых видов деревьев, когда кроны полностью развитых деревьев не соприкасаются, формируя полог леса с каналами-пробелами. Этот феномен встречается у камфорных деревьев, эвкалипта и других тропических растений.

Ученые начали обсуждать это явление еще в прошлом веке, но выяснить его причину не могут до сих пор

Существует несколько версий, по каким причинам крона растет характерным образом (контроль освещенности, защита от насекомых, воздействие ветра). Но к единому мнению исследователи не пришли.