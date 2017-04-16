Абсолютная нежность: как выглядит сад принцессы Дианы
Открытие сада в Кенсингтонском дворце приурочено к 20-летию со дня смерти принцессы.
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
Фото: Historic Royal Palaces/Richard Lea-Hair
В Лондоне в Кенсингтонском дворце открыли сезонный сад, посвященный принцессе Диане. Сад White Garden создавали больше года. Там высадили 1200 различных цветов белого цвета в память о принцессе Диане, – передает 24 Телеканал.
White Garden может посетить любой до сентября этого года. Открытие приурочено к 20-летию со дня смерти принцессы.
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