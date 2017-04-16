Абсолютная нежность: как выглядит сад принцессы Дианы

Открытие сада в Кенсингтонском дворце приурочено к 20-летию со дня смерти принцессы.

В Лондоне в Кенсингтонском дворце открыли сезонный сад, посвященный принцессе Диане. Сад White Garden создавали больше года. Там высадили 1200 различных цветов белого цвета в память о принцессе Диане, – передает 24 Телеканал.