Американец оконфузился, делая девушке предложение у водопада (видео)

Грейс ответила "да", но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду

Исайя Адамс сделал предложение своей девушке Грейс, стоя у водопада в парке Каннингэм-Фоллс в штате Мэриленд. Грейс ответила "да", но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду, – пишет "Медуза".

"Я плакала от счастья, но затем я одновременно начала плакать от ужаса", — рассказала Грейс. Кольцо так и не нашли. Несмотря на это, пара собирается пожениться.