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Американец оконфузился, делая девушке предложение у водопада (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/31_main.1483907933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/31_tn.1483907933.jpg Невероятное Грейс ответила "да", но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду

Американец оконфузился, делая девушке предложение у водопада (видео)

Сегодня, 05:51

Грейс ответила "да", но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду


Исайя Адамс сделал предложение своей девушке Грейс, стоя у водопада в парке Каннингэм-Фоллс в штате Мэриленд. Грейс ответила "да", но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду, – пишет "Медуза".

"Я плакала от счастья, но затем я одновременно начала плакать от ужаса", — рассказала Грейс. Кольцо так и не нашли. Несмотря на это, пара собирается пожениться.
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