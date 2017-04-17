Американский стеклодув создает карманные галактики

Сегодня, 05:39

Как отмечает автор, цена за карманную галактику стартует от ста долларов


Мастер-стеклодув Скотт Перник создает из стекла астрономические скульптуры, которые есть достаточно миниатюрными и помещаются в руку, передает УНН со ссылкой на Insider.

Скульптуры выглядят так, будто внутри них находится целая галактика. Результат достигается с помощью способа, когда свет проходит через стекло и немного преломляется. Именно это создает особый вид стеклянных шаров.

Автор творений заявил, что пришел к таким результатам путем экспериментов.

В процессе производства Скот Перник использует стекло, золото, серебро и кристаллизованные материалы.

Как отмечает сам автор, цена за карманную галактику стартует от ста долларов.

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