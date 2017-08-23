Англичанин снял жуткое видео полтергейста в своем доме

Жуткие кадры были записаны англичанином Эндрю Уордом. Мужчина убежден, что его 400-летний коттедж в Кембриджшире (Англия) преследует какое-то паранормальное явление, пишет mercurypress.co.uk.

Видео: Youtube

В кадре видно тяжелое окно, которое медленно покачивается, а потом открывается. При этом никого поблизости нет.

"Это призрак или полтергейст. И я настроен доказать это, – говорит Эндрю Уордом. – Две ночи подряд не было ничего, но я все равно оставлял камеру включенной на ночь. Ведь был уверен, что однажды мне повезет".

Мужчина говорит, что перед сном всегда закрывает все окна.

"Но было несколько таких ночей, когда я просыпался, а окна были широко открыты. Я помню, как однажды утром, где-то на прошлой неделе, я даже почувствовал возле себя холод".

Эндрю пообещал продолжить съемку, чтобы собрать еще больше доказательств.