Англичанин снял жуткое видео полтергейста в своем доме

Сегодня, 12:03

Коттедж мужчины преследует "паранормальное явление"

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Жуткие кадры были записаны англичанином Эндрю Уордом. Мужчина убежден, что его 400-летний коттедж в Кембриджшире (Англия) преследует какое-то паранормальное явление, пишет mercurypress.co.uk.

Видео: Youtube

В кадре видно тяжелое окно, которое медленно покачивается, а потом открывается. При этом никого поблизости нет.

"Это призрак или полтергейст. И я настроен доказать это, – говорит Эндрю Уордом. – Две ночи подряд не было ничего, но я все равно оставлял камеру включенной на ночь. Ведь был уверен, что однажды мне повезет".

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Мужчина говорит, что перед сном всегда закрывает все окна.

"Но было несколько таких ночей, когда я просыпался, а окна были широко открыты. Я помню, как однажды утром, где-то на прошлой неделе, я даже почувствовал возле себя холод".

Эндрю пообещал продолжить съемку, чтобы собрать еще больше доказательств.
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Источник:

"Сегодня"

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