"Апокалипсис" в США: очевидцы сняли нашествие птиц на город (видео)

Сегодня, 22:42

Многие птицы буквально пикировали в лобовые стекла легковушек


В сети опубликовано пугающее видео, на котором запечатлены тысячи черных птиц, кружащих над автотрассой в американском штате Техас, – передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Хьюстон несколько дней тому назад. В камеру видеорегистратора попала гигантская стая птиц, которая атаковала автомобили, идущие по шоссе.

Многие птицы буквально пикировали в лобовые стекла легковушек. Как считают журналисты Daily Star, подобное поведение пернатых могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями. На опубликованной в YouTube видеозаписи видны темные штормовые облака.

Некоторым пользователям сети "апокалиптическая" сцена в Техасе напомнила классический триллер Альфреда Хичкока "Птицы".
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