Астронавт показал впечатляющее видео Млечного пути

Вчера, 05:28

Видео Джеку Фишеру удалось снять с Международной космической станции

Млечный путь. Фото: Pixabay
Млечный путь. Фото: Pixabay

Американский астронавт Джек Фишер покорил своих подписчиков в соцсети впечатляющим таймлапс-видео Млечного пути, которое ему удалось снять с Международной космической станции, – передает "Обозреватель".

"Видно ли отсюда звезды? О да, детка! Взгляните на Млечный путь, как он кружится и раскрашивает небо", – прокомментировал он свой таймлапс.

Пост астронавта собрал более 8 500 лайков и 3 с лишним тысячи перепостов. Подписчики в комментариях не скрывают восторга.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается крупнейший за историю наблюдений астероид.
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