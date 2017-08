Астронавт показал впечатляющее видео Млечного пути

Американский астронавт Джек Фишер покорил своих подписчиков в соцсети впечатляющим таймлапс-видео Млечного пути, которое ему удалось снять с Международной космической станции, – передает "Обозреватель".

"Видно ли отсюда звезды? О да, детка! Взгляните на Млечный путь, как он кружится и раскрашивает небо", – прокомментировал он свой таймлапс.

Пост астронавта собрал более 8 500 лайков и 3 с лишним тысячи перепостов. Подписчики в комментариях не скрывают восторга.

Can you see stars from up here? Oh yeah baby! Check out the Milky Way as it spins & paints the heavens in a thick coat of awesome-sauce! pic.twitter.com/MsXeNHPxLF