Белорусская чемпионка шокировала соцсети своей внешностью (фото)

32-летняя минчанка выиграла три этапа "Арнольд Классик" за два года и возглавила рейтинг Соединенных Штатов в своем весе

Белорусская пауэрлифтерша Ирина Петрович произвела настоящий шок в социальных сетях, опубликовав фотографию подготовки к соревнованию. На снимках спортсменка совсем не похожа на представительницу слабого пола, напоминая больше накаченного мужчину, – сообщает "Обозреватель".

32-летняя минчанка выиграла три этапа "Арнольд Классик" за два года и возглавила рейтинг Соединенных Штатов в своем весе.

Успехи спортсменки вызывают восхищение, однако комментаторы не уверен, что такие достижения столи того, чтобы принести в жертву свои природные данные и лишить себя мужа и семьи.

"Я считаю, что у меня идеальная фигура. Женские ли формы? Да, у людей возникают трудности, когда они смотрят на меня. Думают, мужчина или женщина перед ними. В случае, когда для меня важно, чтобы человек не ошибся в этом вопросе, я надеваю парик. Это очень практично", – заявила Петрович в одном из своих интервью.