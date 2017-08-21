Будущее пришло: армия роботов установила новый мировой рекорд (видео)

Сегодня, 14:39

Они умеют танцевать, петь, боксировать и махать ногами в стиле кунг-фу

Роботы умнеют. Фото: кадр из видео
Роботы умнеют. Фото: кадр из видео

В китайском городе Гуанчжоу 1069 танцующих роботов "Доби" из WL Tech установили новый мировой рекорд в категории "Самое большое количество одновременно танцующих роботов".

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По сообщению сайта Книги рекордов Гиннесса, роботы умеют не только танцевать, но и петь, боксировать и махать ногами в стиле кунг-фу.

Видео: Youtube

"Удивительно", "Как красиво", "Обычный день в провинции Китая", "Почти прослезился", "Класс", "Мне бы хоть одного домой, чтобы уборку сделать", "Скоро роботы будут смотреть, как танцуем мы", "Будущее пришло", комментируют ролик пользователи сети.
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Источник:

"Сегодня"

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