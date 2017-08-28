"Человек из будущего": на старой фреске обнаружили индейца со смартфоном

Что на самом деле изобразил живописец, точно неизвестно

На фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон. Об этом пишет "Лента" со ссылкой на Motherboard.

Речь идет об индейце в правой части картины. Он держит в руках прямоугольный предмет, напоминающий iPhone. Что на самом деле изобразил живописец, точно неизвестно. Среди вариантов — зеркало, лезвие и молитвенник.

Картину также опубликовал в Facebook Майкл Тодд Майерс. "Этот парень что, пишет в Twitter?" — спросил он. По мнению одного из комментаторов, в руках у героя — Samsung Galaxy S0.

"Вероятно, индеец только что из будущего прибыл в этой темпоральной капсуле с запасами пива и сдуру пытается сетку поймать", "Лет 20 назад никому бы и в голову не пришло, что это не зеркало", – пишут также комментаторы.

В основе сюжета полотна — реальные события войны между коренными племенами и английскими поселенцами в Америке, произошедшие в XVII веке, в дореволюционный период. Фреска в настоящее время находится в Государственном здании Содружества штата Массачусетс.

Напомним, не так давно физики заявили о возможности создания машины времени.