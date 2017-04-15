"Форт Боярд": соцсети позабавили российские школьницы, идущие по забору

Кто-то из жителей российского Омска наложил на видео со школьниками саундтрек из шоу "Форт Боярд", участники которого преодолевали сложные квесты. Ролик появился в городском сообществе "Омск Live", – передает TJ.

Вблизи бульвара Архитекторов огромная лужа мешает детям добираться до школы. У них остается скромный выбор: либо идти по краю дороги мимо машин, либо карабкаться по забору. Школьники выбирают второй вариант.