"Форт Боярд": соцсети позабавили российские школьницы, идущие по забору

Сегодня, 04:48

Огромная лужа помешала детям добираться до школы


Кто-то из жителей российского Омска наложил на видео со школьниками саундтрек из шоу "Форт Боярд", участники которого преодолевали сложные квесты. Ролик появился в городском сообществе "Омск Live", – передает TJ.

Вблизи бульвара Архитекторов огромная лужа мешает детям добираться до школы. У них остается скромный выбор: либо идти по краю дороги мимо машин, либо карабкаться по забору. Школьники выбирают второй вариант.
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