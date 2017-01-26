Фотограф заснял неимоверно прозрачный лед замерзшего озера (видео)

Лед озера Байкал настолько прозрачен, что даже на десятиметровой глубине можно хорошо рассмотреть дно

Российский фотограф Евгений Доманов опубликовал на своей странице в Facebook видео зимнего Байкала, снятое им возле острова Ольхон.

На кадрах видно, насколько прозрачен байкальский лед, по которому прогуливается автор видео. При этом заметно, что подо льдом – большая глубина. Тем не менее оператор без страха гуляет по Байкалу: зимой лед на озере в большинстве мест промерзает настолько, что способен выдержать даже тяжелую технику. Байкал полностью замерзает после первой декады января и освобождается ото льда в мае.



