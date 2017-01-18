Гигиена будущего: многоразовый тампон

Их аппликатор выполнен из медицинского силикона, который можно мыть обычной водой и после повторно использовать

Американская марка Thinx – та самая, которая выпустила в 2015 году менструальные трусы (возможно, в скором времени они заменят нам прокладки, ведь впитывающий слой прошит уже сразу в белье – чем-то напоминает подгузник, зато удобно!), на этот раз решила пойти еще дальше и объявила о том, что в марте 2017-го на полках магазинов появятся многоразовые тампоны Reta, – пишет peopletalk.

Напомним, что эра тампонов началась в 1933 году, когда американский хирург Эрл Хаас по просьбе жены сделал особый продукт Tampax – от английских слов tampon ("тампон") и pack ("упаковка").

Но по-настоящему популярным этот предмет гигиены стал лишь в 70-х годах ХХ века (в СССР тампоны пришли еще позже, в 1989 году, благодаря журналу "Бурда", в котором появилась первая реклама).

Теперь новая глава – многоразовые тампоны Reta. Их аппликатор выполнен из медицинского силикона, который можно мыть обычной водой и после повторно использовать.

Отказаться от одноразовых средств гигиены компания Thinx не призывает, но на их сайте есть данные, что в год мы выбрасываем порядка 7 000 000 000 тампонов. "Слишком много отходов, пора задуматься о будущем нашей планеты, – призывает основательница и CEO Thinx Мики Агравал. – Многоразовые средства личной гигиены так же хороши, как и одноразовые, не нужно бояться бактерий и прочих проблем. Главное – четко следуйте инструкции на упаковке".