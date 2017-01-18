Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Невероятное
Гигиена будущего: многоразовый тампон http://www.segodnya.ua/img/article/7892/24_main.1484701849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/24_tn.1484701849.jpg Невероятное Их аппликатор выполнен из медицинского силикона, который можно мыть обычной водой и после повторно использовать

Гигиена будущего: многоразовый тампон

Сегодня, 04:51

Их аппликатор выполнен из медицинского силикона, который можно мыть обычной водой и после повторно использовать

В марте 2017-го на полках магазинов появятся многоразовые тампоны Reta. Фото из открытых источников
В марте 2017-го на полках магазинов появятся многоразовые тампоны Reta. Фото из открытых источников

Американская марка Thinx – та самая, которая выпустила в 2015 году менструальные трусы (возможно, в скором времени они заменят нам прокладки, ведь впитывающий слой прошит уже сразу в белье – чем-то напоминает подгузник, зато удобно!), на этот раз решила пойти еще дальше и объявила о том, что в марте 2017-го на полках магазинов появятся многоразовые тампоны Reta, – пишет peopletalk.

1484645015_01

Напомним, что эра тампонов началась в 1933 году, когда американский хирург Эрл Хаас по просьбе жены сделал особый продукт Tampax – от английских слов tampon ("тампон") и pack ("упаковка").

1484647742

Но по-настоящему популярным этот предмет гигиены стал лишь в 70-х годах ХХ века (в СССР тампоны пришли еще позже, в 1989 году, благодаря журналу "Бурда", в котором появилась первая реклама).

1484643989

Теперь новая глава – многоразовые тампоны Reta. Их аппликатор выполнен из медицинского силикона, который можно мыть обычной водой и после повторно использовать.

1484647742-1

Отказаться от одноразовых средств гигиены компания Thinx не призывает, но на их сайте есть данные, что в год мы выбрасываем порядка 7 000 000 000 тампонов. "Слишком много отходов, пора задуматься о будущем нашей планеты, – призывает основательница и CEO Thinx Мики Агравал. – Многоразовые средства личной гигиены так же хороши, как и одноразовые, не нужно бояться бактерий и прочих проблем. Главное – четко следуйте инструкции на упаковке".

1484647338
трусы, гигиена, тампоны, тампон

Вы сейчас просматриваете новость "Гигиена будущего: многоразовый тампон". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Балерина отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art

"Трусы бы хоть поправила": Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали

8 Января, 12:13

Но нашлись и те поклонники, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной

Звезды

Эшли любит свое тело. Фото: instagram.com/theashleygraham

Пышнотелая модель в прозрачном платье сделала откровенное селфи в туалете

30 Ноября 2016, 10:39

Пикантный снимок меньше чем за сутки собрал более 57 тысяч лайков

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских засветила трусы в прозрачном наряде (фото)

22 Ноября 2016, 10:01

Певица похвасталась сексуальной фигурой в откровенных платьях

Мир

"Гаргантюа и Пантагрюэль". Фото: Театр Наций

Скандал в РФ: зрители покинули спектакль после того, как актер снял трусы

6 Ноября 2016, 05:24

Конфуз произошел во время спектакля "Гаргантюра и Пантагрюэль"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.