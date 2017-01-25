Грабители-неудачники не смогли выкрасть банкомат из магазина (видео)

Камера установленная внутри магазина зафиксировала неудачную попытку ограбления. Преступники проникли внутрь магазина и использовали угнанный автомобиль и цепь для того, чтобы вырвать банкомат со своего места. После нескольких неудачных попыток грабителям-неудачникам пришлось отказались от своей идеи.



