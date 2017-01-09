Интересные факты о деньгах (фото,видео)

Издание Fishki.net собрало необычные и удивительные сведения о деньгах.

1. "Копейка" берет свои истоки со времен правления Ивана Грозного. Именно он приказал чеканить "деньги копейные" со своим изображением.

2. В разные времена в виде денег использовались разные предметы, которые представляли ценность для людей той или иной эпохи. Это были и плитки чая, и какао-бобы, и сушеная рыба, и удобрение, и камни.



3. Деньгами, изготовленными из пластика, сегодня пользуются жители Австралии и некоторых стран Южного полушария Земли.



4. Самая тяжелая золотая монета была выпущена в Китае. Ее вес составлял 5 килограммов.

5. Самая тяжелая серебряная монета была выпущена в России в 1999 году. Ее вес – 3 килограмма.



6. В Канаде было выпущено 25 000 уникальных монет, на одной стороне которых изображены динозавры. В темноте светился их скелет. К сожалению, в оборот такие деньги не попали.

7. Чтобы на новой купюре образовалась характерная потертость на изгибе, нужно сложить ее 4 тысячи раз.

8. Для проведения крупных банковских операций в Англии существует купюра достоинством в 1 миллион фунтов стерлингов.





9. Самая распространенная валюта в мире – франк. Ее используют в 34 странах.



10. Самые популярные долларовые купюры в США – 1 и 20 долларов. А в мире более распространенные 100-долларовые купюры.

11. Самые первые деньги в бумажном виде появились в Китае в 812 году.



12. Интересные факты о деньгах позволяют углубиться в историю развития человечества. Значок "$" был придуман в 1788 году Оливером Поллоком.



13. В Соединенных Штатах Америки закон запрещает изображать на деньгах живых людей.



14. Александр Македонский считается первым правителем, который приказал чеканить монеты со своим изображением.





15. Самая тяжелая монета прошлого была в XVIII веке в Швеции. Весила она 19 килограммов.



16. Названия многих денежных единиц происходят от мер веса. Стерлингами в прошлом называли серебряные монеты, а 240 таких монет составляли по весу один фунт. Отсюда – и фунт стерлингов Великой Британии. Лира является эквивалентом фунта. Марка (чуть легче фунта) также использовалась для определения веса серебра.



17. Первыми купюрами в Канаде выступали игральные карты.





18. Первый банкомат появился в 1939 году.



19. Древнегреческая декадрахма – самая дорогая монета в мире. На аукционе в Цюрихе она была продана за 314 тысяч долларов.

20. До середины XX века в некоторых странах Африки люди использовали скот в качестве денежной единицы.



21. В середине XX в Бельгии в обороте были монеты с рекламным текстом.



22. Бронзовые монеты Древнего Китая отливались в виде орудий труда людей.

23. В XVI веке в Венеции была распространена монета с очень интересным названием – "газета".



24. До 1826 года в обороте были деньги, сделанные из кожи тюленя. Сегодня даже одна такая антикварная монетка стоит столько же, как и кусочек золота такого же веса.

25. Наверное, монетки собирают все дети мира. Как правило, потом они тратятся на любимые лакомства и игрушки. А вот в Японии с монет, собранных детьми, были вылиты колокола мира. Один из них был установлен в Нью-Йорке.



26. Есть сведения, что в Доминиканской республике деньги до сих пор используют в качестве гирь для взвешивания. Для простоты и удобства на 10-центовой монетке вычеканено обозначение "10 грамм".

САМАЯ ДОРОГАЯ МОНЕТА В МИРЕ

Самая дорогая монета в мире – американский серебряный доллар "Распущенные Волосы". Монета была отчеканена в Америке, монетный двор штата Филадельфии, в 1794 году. Это монета была продана на аукционе и считается самой дорогой монетой во всем мире. Ее цена, по которой она была продана на торгах составляет рекордную сумму 7 850 000 долларов. Всего было выпущено в 1794 году всего 2000 монет и 242 из которых из-за очень плохого качества чеканки были сразу же переплавлены.

Монета серебряный доллар "Распущенные Волосы" по праву возглавляет рейтинг самых дорогих монет в истории. Это абсолютный рекорд по продаже монет с аукциона. Она является недосягаемой мечтой каждого коллекционера нумизмата, правда о такой монете в коллекции можно даже не мечтать. Кстати говоря, одна из пятнадцати долларовых монет с изображением Свободы с распущенными волосами, выпущенных ограниченной партией в 1804 году, в 2008 году была продана за $3 725 000, так что монета 1794 года — не первая заявка в список наиболее ценных монет истории по итогам аукционов последних лет. Этот восхитительный доллар по праву носит имя "самая дорогая монета в мире".