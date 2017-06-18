Изобретатель создал пляжный домик с двумя подземными уровнями (видео)

На поверхность выходит только первое помещение многоуровневого домика, тогда как два других находятся под землей

Британский изобретатель Колин Ферз создал пляжный домик с двумя подземными уровнями, – передает TJ.

На поверхность выходит только первое помещение многоуровневого домика, тогда как два других находятся под землей.

Первая комната оборудована настенными часами и украшена надписью "Дом, милый дом". Второй "уровень" — детский: с игрушками и обоями из обложек комиксов. Третье помещение представляет собой комнату для отдыха и чаепитий: она оборудована удобным креслом, чайным столиком и украшена картиной.

Изобретатель Колин Ферз считает, что за такими пляжными домиками стоит будущее. Котлован для постройки он рыл вручную.

Я люблю рыть ямы на пляже, поэтому решил вывести это [увлечение] на новый уровень.

Я всегда думал, что если принести с собой дерево, которое бы останавливало песок от обрушения, то я мог бы сделать идеальную подземную комнату, или даже две. Однако это оказалось сложнее, чем я думал.

"Ферз сообщил, что он убрал постройку с пляжа после съемок, потому что иначе это либо сделал бы кто-нибудь другой, либо домик оказался бы разрушен из-за природных условий, однако кратер от него остался на пляже до сих пор", – передает изобретатель Колин Ферз.

Колин Ферз наиболее известен своими безумными инженерными экспериментами, видео с которыми он выкладывает на YouTube. Например, изобретатель построил подземный бункер, устроил шестиметровый огненный смерч у себя во дворе, а также создал пятиметровую копию шагохода из "Звёздных войн" и "замораживатель" на запястье.