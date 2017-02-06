Камера беспилотника зафиксировала последние секунды жизни трех боевиков (видео)

Пилот штурмовика заметил трех боевиков и применил по ним 30-миллиметровую авиационную пушку

Камера беспилотного аппарата зафиксировала результат работы американского штурмовика A-10 Thunderbolt II в пяти километрах от столицы Афганистана. Самолет был вызван прочесать район, где незадолго до того талибы атаковали позиции международных сил содействия безопасности (ISAF).



