Камера беспилотника зафиксировала последние секунды жизни трех боевиков (видео)

Сегодня, 13:00

Пилот штурмовика заметил трех боевиков и применил по ним 30-миллиметровую авиационную пушку


Камера беспилотного аппарата зафиксировала результат работы американского штурмовика A-10 Thunderbolt II в пяти километрах от столицы Афганистана. Самолет был вызван прочесать район, где незадолго до того талибы атаковали позиции международных сил содействия безопасности (ISAF).

 
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