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Китайская панда обожает селфи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/16_main.1484437286.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/16_tn.1484437286.jpg Невероятное Милый зверь из китайского питомника у которого нет неудачных ракурсов для фото

Китайская панда обожает селфи (фото)

Сегодня, 05:30

Милый зверь из китайского питомника у которого нет неудачных ракурсов для фото

Панда из научно-исследовательского центра Dujiangyan Panda Base в китайском городе Чэнду с удовольствием позирует для селфи рядом с одной из посетительниц. Всего в заведении содержатся 108 медведей, которых с самого рождения подготавливают для жизни в дикой природе.

Как сообщил TJ со ссылкой на сайт The Dodo, многие пользователи социальных сетей негативно восприняли фотографии девушки с пандой, которая вскоре будет жить отдельно от людей. По их мнению, животное используется в развлекательных целях, что выглядит как его эксплуатация.
панда, селфи, зверь

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