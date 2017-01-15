Китайская панда обожает селфи (фото)

Милый зверь из китайского питомника у которого нет неудачных ракурсов для фото

Панда из научно-исследовательского центра Dujiangyan Panda Base в китайском городе Чэнду с удовольствием позирует для селфи рядом с одной из посетительниц. Всего в заведении содержатся 108 медведей, которых с самого рождения подготавливают для жизни в дикой природе.

Как сообщил TJ со ссылкой на сайт The Dodo, многие пользователи социальных сетей негативно восприняли фотографии девушки с пандой, которая вскоре будет жить отдельно от людей. По их мнению, животное используется в развлекательных целях, что выглядит как его эксплуатация.